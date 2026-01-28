Colpire nella reputazione

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Colpire nella reputazione' è 'Disonorare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DISONORARE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Colpire nella reputazione" corrisponde a una soluzione formata da 10 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Colpire nella reputazione". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Disonorare? Quando si danneggia l'immagine di qualcuno, si mette a rischio il suo rispetto e la sua dignità. Questo comportamento porta a una perdita di stima pubblica e può compromettere il suo onore personale. Disonorare significa quindi arrecare un danno alla reputazione di una persona, rendendola meno rispettata agli occhi degli altri e creando conseguenze negative sul suo onore.

Quando la definizione "Colpire nella reputazione" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Colpire nella reputazione" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Disonorare:

D Domodossola I Imola S Savona O Otranto N Napoli O Otranto R Roma A Ancona R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Colpire nella reputazione" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

