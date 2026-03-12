Può colpire metà del corpo

Home / Soluzioni Cruciverba / Può colpire metà del corpo

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Può colpire metà del corpo' è 'Paresi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PARESI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Può colpire metà del corpo" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Può colpire metà del corpo". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Paresi? La paresi rappresenta una perdita parziale della capacità motoria o sensoriale che può interessare una parte del corpo, spesso a causa di danni al sistema nervoso. Essa si manifesta come una riduzione della forza muscolare o una perdita di sensibilità, senza causare paralisi completa. La condizione può colpire una sola parte del corpo, come un lato del volto o un arto, influenzando le funzioni quotidiane. La diagnosi precoce e il trattamento adeguato sono fondamentali per migliorare la qualità della vita delle persone interessate.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Può colpire metà del corpo nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Paresi

In presenza della definizione "Può colpire metà del corpo", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Può colpire metà del corpo" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Paresi:

P Padova A Ancona R Roma E Empoli S Savona I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Può colpire metà del corpo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Parziale paralisi che impedisce movimentiImmobilizza parzialmenteLieve paralisiNon si può raggiungere a piedi ma non è la meta lontanaLa pectoris che può colpire petto e cuorePuò colpire gli ansiosiMalore che può colpire il bagnanteLa parte del corpo con cui si può leccare