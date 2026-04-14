Mancanza di abilità

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Mancanza di abilità' è 'Imperizia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: IMPERIZIA

Perché la soluzione è Imperizia? L'imperizia rappresenta una carenza nel saper fare, un'assenza di competenza o di esperienza che si manifesta quando una persona non riesce ad eseguire correttamente un compito. Questa mancanza di abilità può portare a errori o risultati insoddisfacenti, evidenziando la difficoltà nel mettere in pratica delle capacità richieste. La presenza di imperizia si nota chiaramente in chi affronta attività senza aver acquisito le basi necessarie o senza aver maturato la giusta esperienza.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Mancanza di abilità". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Mancanza di abilità nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Imperizia

La definizione "Mancanza di abilità" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Mancanza di abilità" conferma che la soluzione 'Imperizia' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Imperizia

I Imola M Milano P Padova E Empoli R Roma I Imola Z Zara I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Mancanza di abilità" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Imperizia' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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