Misura di capacità dei serbatoi statunitensi

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Misura di capacità dei serbatoi statunitensi' è 'Gallone'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GALLONE

Perché la soluzione è Gallone? Il gallone rappresenta una unità di misura della capacità utilizzata principalmente negli Stati Uniti, che permette di quantificare il volume di liquidi contenuti nei serbatoi. Questa misura è fondamentale per il settore industriale e commerciale, poiché consente di determinare con precisione la quantità di prodotto trasportato o immagazzinato. La sua diffusione e utilizzo sono radicati nelle pratiche quotidiane e nei sistemi di gestione delle risorse idriche o energetiche nel paese. La misura del gallone si rivela quindi essenziale per molte operazioni pratiche.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Misura di capacità dei serbatoi statunitensi". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Misura di capacità dei serbatoi statunitensi nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Gallone

Questa pagina è dedicata alla definizione "Misura di capacità dei serbatoi statunitensi" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Misura di capacità dei serbatoi statunitensi" conferma che la soluzione 'Gallone' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Gallone

G Genova A Ancona L Livorno L Livorno O Otranto N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Misura di capacità dei serbatoi statunitensi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Gallone' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Distintivo di grado militareUnità di misura anglosassone16 km : miglio = 379 l : xMisura di capacitàMisura di capacità delle biadeUnità di misura per la capacità di un disco fissoLa misura di capacità inglese pari a 36 gallons21 Sottomultiplo dell unità di misura della capacità elettrica