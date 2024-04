La definizione e la soluzione di 15 lettere: Può colpire gli ansiosi. ATTACCO DI PANICO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Il Disturbo da attacchi panico, detto anche PA/s o PD/s (dall'inglese panic attack/s o panic disorder, come riportato nel Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali), è una forma clinica dei disturbi d'ansia caratterizzata da intensi stati di ansia accompagnati da altri sintomi psicologici e fisici che si presentano in maniera imprevedibile, generalmente senza una razionale causa scatenante. Benché abbiano una durata variabile da pochi secondi ad alcune ore, in media non superano i 30 minuti. Pur essendo un evento emotivamente intenso al punto che il paziente potrebbe sentire di stare per perdere il controllo, non pongono rischi ...

crisi ( approfondimento) f inv

(medicina) cambiamento repentino dell'andamento di una malattia che ne decide l'esito, sia positivo sia negativo (psicologia) periodo nel quale vengono meno le proprie certezze (politica) (economia) (finanza) periodo di instabilità e di rischio: fase di cambiamento anno 2017, anche il premier italiano Gentiloni ha dichiarato l'uscita dalla peggiore crisi , dopo il dopoguerra

"Beh, senza guerre mi pare ovvio che ci siano meno crisi" stato o condizione provvisoriamente instabili con grande spavento e paura sino a tremore senza consapevolezza o non gestito vive alcune crisi nel corso di ogni notte (senso figurato) lieve disorientamento esistenziale che può essere accompagnato da discese incontrollabili e risalite drastiche ovvero debolezza con innocente fragilità ed elevazione pressoché ascetica dopo la crisi tornò ad uno stato di equilibrio (gergale) attacco d'ansia; attacco di panico è il suo cruccio: è spesso in crisi (per estensione) apice di un evento individuale, collettivo e/o storico, favorevole o negativo; il presentarsi di elementi risolutivi o vivificanti che conseguono ad una serie di problemi e tensioni di cui v'era una flebile coscienza e quindi poi affrontati con maturità non più nell'illusione quella crisi fu necessaria per una maggiore consapevolezza (senso figurato) trasfigurazione di tristezza e/o malinconia espresse con pathos in un piccolo ma intenso momento di pianto rivelatore del proprio stato esistenziale complessivo comprese le sue difficoltà a causa di una grave crisi interiore (senso figurato) (gergale) limite di sopportazione, per esempio di un dolore; termine massimo di percezione relativo ad un tipo di sofferenza particolare vissuta in un momento specifico, per esempio appunto interiore-spirituale e/o fisica quasi ognuno ha le proprie crisi ... basterebbe aiutarsi un poco di più

quella per annegamento è forse tra le morti con maggiore crisi di lento e frenetico terrore

Sillabazione

crì | si

Pronuncia

IPA: /'krizi/

Etimologia / Derivazione

dal latino crisis, che deriva dal greco s ossia "scelta, decisione, fase decisiva di una malattia"

Sinonimi

(politica) peggioramento, mutamento improvviso, modificazione repentina

peggioramento, mutamento improvviso, modificazione repentina crollo, decadenza, disfacimento

(economica) stallo, recessione, congiuntura, depressione

stallo, recessione, congiuntura, depressione (all’interno di una coppia, di un partito) difficoltà, squilibrio, scompenso

difficoltà, squilibrio, scompenso (affettiva, ideologica, spirituale) disagio, malessere, turbamento, inquietudine, smarrimento

disagio, malessere, turbamento, inquietudine, smarrimento (di malattia) attacco, acme

attacco, acme (di pianto, di riso) accesso, scoppio

accesso, scoppio (individuale, sociale ecc.) difficoltà, turbamento, inquietudine, sconcerto

difficoltà, turbamento, inquietudine, sconcerto ( per estensione ) disagio, difficoltà, imbarazzo

disagio, difficoltà, imbarazzo (senso figurato) indebolimento, perdita di forza

Contrari

(economica) espansione, benessere, prosperità, boom

espansione, benessere, prosperità, boom (affettiva, ideologica, spirituale) serenità, tranquillità, felicità, appagamento

serenità, tranquillità, felicità, appagamento ( per estensione ) ripresa economica

ripresa economica ( per estensione ) apice, culmine

apice, culmine ( per estensione ) periodo florido

periodo florido (gergale) (senso figurato) età dell'oro

Parole derivate

Paese-crisi, crisaiolo

Termini correlati

tracollo

(per estensione) innovazione

