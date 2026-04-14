Una mancanza veniale

Home / Soluzioni Cruciverba / Una mancanza veniale

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Una mancanza veniale' è 'Pecca'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PECCA

Perché la soluzione è Pecca? Una pecca rappresenta un difetto lieve che non compromette la perfezione complessiva di qualcosa o qualcuno. Si tratta di un piccolo errore o imperfezione che, sebbene possa essere notata, non porta a conseguenze gravi o irreparabili. Questa parola si collega a una mancanza veniale, poiché entrambi indicano una mancanza di poca rilevanza, facilmente perdonabile e considerata quasi trascurabile nel contesto di un quadro più ampio. La comprensione di questa relazione aiuta a valutare le imperfezioni con maggiore tolleranza.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Una mancanza veniale". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Una mancanza veniale nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Pecca

La soluzione associata alla definizione "Una mancanza veniale" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Una mancanza veniale" conferma che la soluzione 'Pecca' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Pecca

P Padova E Empoli C Como C Como A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Una mancanza veniale" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Pecca' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Leggero difettoPiccolo difetto mendaPiccolissima macchiaMancanza di voceMancanza di mezzi povertàMancanza di capacitàIndica mancanzaMancanza insufficienza