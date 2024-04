La definizione e la soluzione di 11 lettere: Malore che può colpire il bagnante. CONGESTIONE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Congestione – ingorgo o intralcio di veicoli o persone; Congestione – ingorgo o intralcio di pacchetti nelle reti telematiche Controllo della congestione – funzionalità delle reti telematiche per la prevenzione dei fenomeni di ingorgo Congestione – accumulo di sangue in una parte del corpo o in un organo (congestione sanguigna, congestione polmonare, etc.)

congestione f sing

(medicina) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu starnuti, congestione nasale, naso che cola sono i classici sintomi del raffreddore (per estensione) congestione digestiva: "disarmonia" tra la quantità di cibo ingerito e l'accumulo di sangue per la digestione stessa, spesso anche con "sbalzi" di temperatura dei siti frequentati in estate aumentano i rischi di congestione a causa dell'assunzione di bevande ghiacciate o troppo fredde che possono bloccare la digestione

con dolori non trascurabili, la congestione viene curata con massaggi in senso orario sulla parte dello stomaco, con l'assunzione di bevande tiepide ed infine coprendosi con un tessuto non troppo leggero

Sillabazione

con | ge | stió | ne

Pronuncia

IPA: /kondes'tjone/

Etimologia / Derivazione

deriva dal latino congestio cioè "ammassamento"

Sinonimi

(medicina) iperemia

iperemia ( senso figurato ) (del lavoro, di un ufficio) blocco

blocco (di veicoli, traffico) ingorgo, intasamento, affollamento

Parole derivate