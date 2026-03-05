Albero molto longevo produttore di ghiande

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Albero molto longevo produttore di ghiande' è 'Quercia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: QUERCIA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Albero molto longevo produttore di ghiande" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Albero molto longevo produttore di ghiande". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Quercia? La quercia è un albero che può vivere secoli, simbolo di stabilità e forza nella natura. Cresce lentamente, sviluppando grandi rami e un portamento imponente, offrendo rifugio a numerosi animali. Le sue foglie sono tipiche di stagioni diverse, mentre le ghiande rappresentano il suo frutto principale, che favorisce la diffusione della specie. La sua presenza caratterizza paesaggi boschivi e contribuisce all'equilibrio ambientale di molte regioni. La quercia, con la sua longevità, incarna la resistenza nel tempo.

La definizione "Albero molto longevo produttore di ghiande" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Albero molto longevo produttore di ghiande" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Quercia:

Q Quarto U Udine E Empoli R Roma C Como I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Albero molto longevo produttore di ghiande" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

