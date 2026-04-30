Un grosso albero da viali

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Un grosso albero da viali' è 'Platano'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PLATANO

Perché la soluzione è Platano? Il platano è un albero di grandi dimensioni che si trova comunemente nei viali cittadini, grazie alla sua altezza imponente e al fogliame ampio. Questo albero si distingue per il tronco spesso e la chioma folta, che offre un'ampia ombra durante le stagioni calde. La sua presenza contribuisce a creare ambienti urbani più verdi e piacevoli, offrendo uno spazio di ristoro e di relax per pedoni e cittadini. Il platano rappresenta un elemento architettonico naturale molto apprezzato nelle aree urbane.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un grosso albero da viali". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Un grosso albero da viali nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Platano

Quando la definizione "Un grosso albero da viali" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un grosso albero da viali" conferma che la soluzione 'Platano' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Platano

P Padova L Livorno A Ancona T Torino A Ancona N Napoli O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un grosso albero da viali" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Platano' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Albero spesso utilizzato lungo i vialiUn legno da intaglioAlbero dalla chioma foltaGrosso albero da vialiUn grosso albero da viali dall ombra molto fittaUn frondoso albero da vialiAlbero da viali e da giardiniUn albero da viali e da giardini