Attiva che si dà molto da fare

Home / Soluzioni Cruciverba / Attiva che si dà molto da fare

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Attiva che si dà molto da fare' è 'Laboriosa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LABORIOSA

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Perché la soluzione è Laboriosa? La parola laboriosa si riferisce a una persona o a un’attività che richiede grande impegno e fatica. Essa indica uno sforzo continuo e spesso intenso per portare a termine un compito, dimostrando dedizione e perseveranza. Chi è definito laborioso si dedica con costanza e determinazione, affrontando le difficoltà con tenacia. La sua natura implica un lavoro impegnativo che richiede energia e pazienza, caratterizzandolo come un individuo o un’attività che si dà molto da fare.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Attiva che si dà molto da fare". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Cerca soluzioni e definizioni di parole crociate Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

? Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione. Reddit Facebook X Aggiungi definizione

Definizione Soluzione Chi sei? Suggerimenti o dettagli utili Invia suggerimento

Attiva che si dà molto da fare nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Laboriosa

In presenza della definizione "Attiva che si dà molto da fare", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Attiva che si dà molto da fare" conferma che la soluzione 'Laboriosa' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Laboriosa

L Livorno A Ancona B Bologna O Otranto R Roma I Imola O Otranto S Savona A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Attiva che si dà molto da fare" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Laboriosa' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Si danno molto da fareNon si danno certo da fareSi dice quando non c è più niente da fareDice di esserlo molto chi è oberato di cose da fareNon si può fare da solo