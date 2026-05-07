L albero che faceva da sostegno alle viti

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'L albero che faceva da sostegno alle viti' è 'Olmo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: OLMO

Perché la soluzione è Olmo? L'olmo è un albero di grandi dimensioni noto per la sua chioma ampia e fogliame denso. In passato, spesso veniva utilizzato come supporto naturale per le viti, grazie alla sua robustezza e alla capacità di resistere nel tempo. La sua presenza nei vigneti offriva un riparo naturale e un punto di ancoraggio stabile per le piante di uva. L'olmo svolgeva così un ruolo importante nell'agricoltura tradizionale, contribuendo alla crescita sana delle colture.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "L albero che faceva da sostegno alle viti". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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L albero che faceva da sostegno alle viti nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Olmo

Quando la definizione "L albero che faceva da sostegno alle viti" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "L albero che faceva da sostegno alle viti" conferma che la soluzione 'Olmo' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Olmo

O Otranto L Livorno M Milano O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "L albero che faceva da sostegno alle viti" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Olmo' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Vi si abbarbicava la viteUn alto albero dalle foglie ovali e seghettateAlbero che sosteneva le vitiEra il sostegno delle vitiPianta a sostegno delle vitiFaceva da sostegno alla viteCosì è detto l albero che fa da sostegno alle piante di vite