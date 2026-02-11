L albero delle ghiande

Home / Soluzioni Cruciverba / L albero delle ghiande

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'L albero delle ghiande' è 'Quercia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: QUERCIA

Perché la soluzione è Quercia? La quercia è un grande albero che produce ghiande, frutti tipici di questa specie. Riconoscibile per la sua chioma folta e il tronco robusto, rappresenta un simbolo di forza e longevità. Cresce in boschi e zone temperate, offrendo rifugio a numerosi animali. Le ghiande che produce sono alimento importante per molti uccelli e mammiferi. La sua presenza arricchisce il paesaggio naturale e contribuisce all'equilibrio dell'ecosistema.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "L albero delle ghiande" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "L albero delle ghiande". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

L albero delle ghiande nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Quercia

La definizione "L albero delle ghiande" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "L albero delle ghiande" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Quercia:

Q Quarto U Udine E Empoli R Roma C Como I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "L albero delle ghiande" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Albero simbolo di forza e potenzaAlbero da cui si ricava il sugheroL albero proverbialmente saldoL albero che dà le ghiandeAlbero che produce ghiandeRiveste il tronco dell alberoAlbero che dà frutti ricchi di chicchi rossastriUn albero in miniatura