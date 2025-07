Un albero molto comune in Italia nei cruciverba: la soluzione è Pioppo

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Un albero molto comune in Italia' è 'Pioppo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PIOPPO

Curiosità e Significato... La parola Pioppo è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Pioppo.

Perché la soluzione è Pioppo? Il pioppo è un albero molto diffuso in Italia, noto per la sua rapida crescita e il suo tronco sottile. Spesso si trova lungo i fiumi e nelle aree agricole, grazie alla sua capacità di adattarsi facilmente a diversi terreni. Il suo legno leggero viene utilizzato in edilizia e nella produzione di mobili. Insomma, il pioppo rappresenta una presenza comune e importante nel paesaggio italiano.

Hai trovato la definizione "Un albero molto comune in Italia" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

P Padova

I Imola

O Otranto

P Padova

P Padova

O Otranto

T A L A A C Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CALATA" CALATA

