Albero che produce ghiande nei cruciverba: la soluzione è Leccio

Home / Soluzioni Cruciverba / Albero che produce ghiande

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Albero che produce ghiande' è 'Leccio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LECCIO

Curiosità e Significato di Leccio

Approfondisci la parola di 6 lettere Leccio: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Leccio? Il leccio è un albero tipico delle nostre foreste, noto per le sue foglie sempreverdi e i ghiande che produce, alimento importante per molte specie selvatiche. Conosciuto anche come quercia mediterranea, rappresenta un simbolo di resilienza e biodiversità nel paesaggio italiano. La sua presenza è fondamentale per mantenere l’equilibrio degli ecosistemi locali e la ricchezza della natura.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: L albero che dà le ghiandeAlbero che produce frutti per confettureRiveste il tronco dell alberoProduce televisoriProduce e vende watt

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Leccio

Se "Albero che produce ghiande" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

L Livorno

E Empoli

C Como

C Como

I Imola

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I N E G P E L Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PEELING" PEELING

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.