Consumati detto con un sinonimo

Home / Soluzioni Cruciverba / Consumati detto con un sinonimo

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Consumati detto con un sinonimo' è 'Lisi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LISI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Consumati detto con un sinonimo" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Consumati detto con un sinonimo". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Lisi? Il termine riguarda tutto ciò che si utilizza e si esaurisce nel tempo, come un vestito usurato o un oggetto rotto. È qualcosa che ha subito un processo di deterioramento, spesso a causa dell'uso prolungato o del passare degli anni. Questa parola può riferirsi anche a materiali o elementi che hanno perso le loro caratteristiche originarie. La loro presenza indica l'aver attraversato un percorso di utilizzo che li ha portati a uno stato di logoramento.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Consumati detto con un sinonimo nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Lisi

In presenza della definizione "Consumati detto con un sinonimo", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Consumati detto con un sinonimo" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Lisi:

L Livorno I Imola S Savona I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Consumati detto con un sinonimo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Lo sono i capi più logoriConsunti sdrucitiUn attrice de La cicalaInfernali detto con un sinonimo letterarioAllargarsi detto con un sinonimoConsumati con un sinonimoPubblicato detto con un sinonimoCardinale detto con un sinonimo