Scanalatura detta con un sinonimo

Home / Soluzioni Cruciverba / Scanalatura detta con un sinonimo

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Scanalatura detta con un sinonimo' è 'Incavo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: INCAVO

Perché la soluzione è Incavo? Una incavo è una depressione o un solco presente sulla superficie di un oggetto, spesso naturale o artificiale, che crea una linea o una cavità. Questa caratteristica può servire a vari scopi, come facilitare il fissaggio di altri elementi o contribuire all’estetica del manufatto. La presenza di un incavo può anche indicare un’usura o un processo di modellatura. La conoscenza di questa caratteristica permette di comprendere meglio le funzioni e le proprietà dell’oggetto in questione.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Scanalatura detta con un sinonimo". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Scanalatura detta con un sinonimo nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Incavo

Per risolvere la definizione "Scanalatura detta con un sinonimo", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Scanalatura detta con un sinonimo" conferma che la soluzione 'Incavo' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Incavo

I Imola N Napoli C Como A Ancona V Venezia O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Scanalatura detta con un sinonimo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Incavo' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Buco, infossamentoNicchia o infossamentoScanalatura superficialeÈ detta Gran CarroCosi è anche detta l anguriaSinonimo di inceneritoriSinonimo di bucoInfiorescenza detta gattino