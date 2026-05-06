Consumati inutilmente

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Consumati inutilmente' è 'Sprecati'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SPRECATI

Perché la soluzione è Sprecati? Le persone che vengono definite spreccate sono coloro che utilizzano risorse o beni senza un reale bisogno, portando a un uso eccessivo e inutile. Questo termine si applica a chi, ad esempio, butta via cibo, energia o tempo senza considerare l'impatto ambientale o economico delle proprie azioni. La parola indica comportamenti sprezzanti delle risorse disponibili, contribuendo a un consumo eccessivo che spesso si traduce in sprechi che potrebbero essere evitati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Consumati inutilmente". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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Consumati inutilmente nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Sprecati

Per risolvere la definizione "Consumati inutilmente", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Consumati inutilmente" conferma che la soluzione 'Sprecati' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Sprecati

S Savona P Padova R Roma E Empoli C Como A Ancona T Torino I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Consumati inutilmente" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Sprecati' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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