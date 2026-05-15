Detto di una carnagione fresca

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Detto di una carnagione fresca' è 'Rosea'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ROSEA

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Perché la soluzione è Rosea? Una carnagione fresca viene spesso descritta come luminosa e vitale, con tonalità che richiamano il colore delicato dei petali di una rosa. La parola rosa, oltre a indicare il fiore, si riferisce anche a una sfumatura di colore che trasmette sensazione di giovinezza e vitalità. Quando si parla di una pelle rosea, si sottolinea la sua naturalezza e il suo aspetto sano, evocando l'immagine di un incarnato che emana freschezza e spontaneità.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Detto di una carnagione fresca". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Detto di una carnagione fresca nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Rosea

In presenza della definizione "Detto di una carnagione fresca", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Detto di una carnagione fresca" conferma che la soluzione 'Rosea' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Rosea

R Roma O Otranto S Savona E Empoli A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Detto di una carnagione fresca" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Rosea' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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