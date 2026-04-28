Limitata con un sinonimo

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Limitata con un sinonimo' è 'Scarsa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SCARSA

Perché la soluzione è Scarsa? Una voce limitata si riferisce a una quantità ridotta di un certo elemento, spesso percepibile come insufficiente rispetto alle esigenze o alle aspettative. Quando si parla di una voce scarsa, si indica che la presenza o la disponibilità di quella componente è molto bassa, creando spesso una sensazione di mancanza o di carenza. Questa condizione può influenzare significativamente la qualità di un risultato o di un insieme, evidenziando l'importanza di una presenza più abbondante e equilibrata.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Limitata con un sinonimo". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Limitata con un sinonimo nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Scarsa

In presenza della definizione "Limitata con un sinonimo", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Limitata con un sinonimo" conferma che la soluzione 'Scarsa' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Scarsa

S Savona C Como A Ancona R Roma S Savona A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Limitata con un sinonimo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Scarsa' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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