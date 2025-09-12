Un attrice de La cicala

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Un attrice de La cicala' è 'Virna Lisi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: VIRNA LISI

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Perché la soluzione è Virna Lisi? Virna Lisi, attrice italiana di grande talento, ha lasciato un'impronta significativa nel mondo del cinema e del teatro grazie alla sua presenza carismatica e alle interpretazioni intense. La sua capacità di adattarsi a ruoli diversi e di esprimere emozioni profonde ha fatto sì che il pubblico la ricordasse con affetto e ammirazione. La sua carriera si è contraddistinta per eleganza e raffinatezza, caratteristiche che hanno cementato la sua fama nel panorama artistico italiano e internazionale.

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Un attrice de La cicala nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Virna Lisi

Se la definizione "Un attrice de La cicala" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Virna Lisi'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Un attrice de La cicala

Un attrice de La cicala Risposta: VIRNA LISI

Lunghezza: 9 lettere

9 lettere Schema parole: 5-4

5-4 Schema utile: V____ ____

V____ ____ Inizia con: V

V Finisce con: I

Le 9 lettere della soluzione

V Venezia I Imola R Roma N Napoli A Ancona L Livorno I Imola S Savona I Imola

La soluzione 'Virna Lisi' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un attrice de La cicala". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.