Un attrice de La cicala
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SOLUZIONE: VIRNA LISI
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Perché la soluzione è Virna Lisi? Virna Lisi, attrice italiana di grande talento, ha lasciato un'impronta significativa nel mondo del cinema e del teatro grazie alla sua presenza carismatica e alle interpretazioni intense. La sua capacità di adattarsi a ruoli diversi e di esprimere emozioni profonde ha fatto sì che il pubblico la ricordasse con affetto e ammirazione. La sua carriera si è contraddistinta per eleganza e raffinatezza, caratteristiche che hanno cementato la sua fama nel panorama artistico italiano e internazionale.
Un attrice de La cicala nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Virna Lisi
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Un attrice de La cicala
- Risposta: VIRNA LISI
- Lunghezza: 9 lettere
- Schema parole: 5-4
- Schema utile: V____ ____
- Inizia con: V
- Finisce con: I
Le 9 lettere della soluzione
La soluzione 'Virna Lisi' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un attrice de La cicala". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con attrice: Sydne attrice
Con cicala: Non fa come la cicala ma lavora tutta l estate