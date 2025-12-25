Consunti sdruciti

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Consunti sdruciti' è 'Lisi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LISI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Consunti sdruciti" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Consunti sdruciti". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Lisi? Il termine si riferisce a tessuti o capi di abbigliamento che, a causa di usura, presentano strappi, fili pendenti e un aspetto logoro. Questi materiali mostrano segni evidenti di deterioramento, spesso con parti sfilacciate o con piccoli fori. La loro condizione indica che sono stati molto utilizzati o non curati adeguatamente. In moda, il look consunto può essere anche uno stile volutamente scelto per un effetto vintage o disinvolto.

Consunti sdruciti nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Lisi

Per risolvere la definizione "Consunti sdruciti", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Consunti sdruciti" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Lisi:

L Livorno I Imola S Savona I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Consunti sdruciti" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

