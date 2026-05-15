È detto anche convallaria

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'È detto anche convallaria' è 'Mughetto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MUGHETTO

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Perché la soluzione è Mughetto? Il mugghetto, conosciuto anche come convallaria, è un piccolo uccello acquatico appartenente alla famiglia degli Ardeidi. Si distingue per il suo corpo snello, il becco sottile e le zampe lunghe, ideali per camminare tra le piante acquatiche. Questa specie vive principalmente in zone umide, dove si nutre di insetti e piccoli pesci. La sua presenza è un segnale di un ecosistema acquatico sano e stabile. Il mugghetto contribuisce al mantenimento dell'equilibrio ambientale in habitat umidi.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "È detto anche convallaria". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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È detto anche convallaria nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Mughetto

Quando la definizione "È detto anche convallaria" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "È detto anche convallaria" conferma che la soluzione 'Mughetto' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Mughetto

M Milano U Udine G Genova H Hotel E Empoli T Torino T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "È detto anche convallaria" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Mughetto' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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