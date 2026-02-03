Come i pasti che non si sono consumati

SOLUZIONE: SALTATI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Come i pasti che non si sono consumati" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Come i pasti che non si sono consumati". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Saltati? I pasti che non sono stati mangiati vengono chiamati saltati. Questi residui possono essere conservati per essere consumati in seguito o semplicemente scartati. La parola si riferisce a ciò che rimane nel piatto quando si decide di non terminarli. È importante gestire correttamente i resti per evitare sprechi alimentari.

Se la definizione "Come i pasti che non si sono consumati" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Come i pasti che non si sono consumati" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Saltati:

S Savona A Ancona L Livorno T Torino A Ancona T Torino I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Come i pasti che non si sono consumati" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

