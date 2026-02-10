Un gruppo di case oltre la periferia

Home / Soluzioni Cruciverba / Un gruppo di case oltre la periferia

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Un gruppo di case oltre la periferia' è 'Borgata'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BORGATA

Perché la soluzione è Borgata? Una borgata è un insieme di abitazioni situate al di fuori dei confini urbani principali, spesso caratterizzate da un ambiente più tranquillo e meno sviluppato rispetto al centro città. Questo termine indica un'area residenziale che si sviluppa ai margini della città, mantenendo un carattere distinto e spesso più tradizionale. Le borgate rappresentano comunità che conservano le proprie caratteristiche, lontane dal caos del centro.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un gruppo di case oltre la periferia" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un gruppo di case oltre la periferia". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Un gruppo di case oltre la periferia nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Borgata

La definizione "Un gruppo di case oltre la periferia" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un gruppo di case oltre la periferia" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Borgata:

B Bologna O Otranto R Roma G Genova A Ancona T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un gruppo di case oltre la periferia" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Un villaggio oltre la periferiaUn paese fuori cittàIl gruppo delle canzoni Basket case e MinorityPiccolo gruppo di caseUn gruppo di case lungo la stradaI villaggi oltre la periferiaGruppo di case di campagna