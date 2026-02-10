Un gruppo di case oltre la periferia
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Un gruppo di case oltre la periferia' è 'Borgata'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: BORGATA
Perché la soluzione è Borgata? Una borgata è un insieme di abitazioni situate al di fuori dei confini urbani principali, spesso caratterizzate da un ambiente più tranquillo e meno sviluppato rispetto al centro città. Questo termine indica un'area residenziale che si sviluppa ai margini della città, mantenendo un carattere distinto e spesso più tradizionale. Le borgate rappresentano comunità che conservano le proprie caratteristiche, lontane dal caos del centro.
Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un gruppo di case oltre la periferia" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un gruppo di case oltre la periferia". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.
Un gruppo di case oltre la periferia nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Borgata
La definizione "Un gruppo di case oltre la periferia" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un gruppo di case oltre la periferia" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 7 lettere della soluzione Borgata:
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un gruppo di case oltre la periferia" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Un villaggio oltre la periferiaUn paese fuori cittàIl gruppo delle canzoni Basket case e MinorityPiccolo gruppo di caseUn gruppo di case lungo la stradaI villaggi oltre la periferiaGruppo di case di campagna
A E T R M F E