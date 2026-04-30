Il gruppo di Colli situati in provincia di Treviso

Home / Soluzioni Cruciverba / Il gruppo di Colli situati in provincia di Treviso

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Il gruppo di Colli situati in provincia di Treviso' è 'Asolani'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ASOLANI

Perché la soluzione è Asolani? Gli Asolani sono un insieme di colli che si trovano nella provincia di Treviso. Questa catena collinare caratterizza il paesaggio locale con dolci pendii e panorami suggestivi. La loro importanza storica e culturale si riflette nelle tradizioni, nelle opere d’arte e nelle attività agricole che si svolgono in questa zona. La presenza di vigneti e di piccoli borghi rende gli Asolani un luogo ricco di fascino e di identità. La loro posizione geografica contribuisce a definire il carattere di questa regione.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il gruppo di Colli situati in provincia di Treviso". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Il gruppo di Colli situati in provincia di Treviso nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Asolani

Se la definizione "Il gruppo di Colli situati in provincia di Treviso" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il gruppo di Colli situati in provincia di Treviso" conferma che la soluzione 'Asolani' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Asolani

A Ancona S Savona O Otranto L Livorno A Ancona N Napoli I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il gruppo di Colli situati in provincia di Treviso" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Asolani' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Gruppo di colli vicini al monte GrappaÈ Veneto in provincia di TrevisoUn gruppo di colli vicini al monte GrappaColli in provincia di PadovaUna provincia lombarda