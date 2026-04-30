Il gruppo di Colli situati in provincia di Treviso

Luca Bianchi | 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Il gruppo di Colli situati in provincia di Treviso' è 'Asolani'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ASOLANI

Perché la soluzione è Asolani? Gli Asolani sono un insieme di colli che si trovano nella provincia di Treviso. Questa catena collinare caratterizza il paesaggio locale con dolci pendii e panorami suggestivi. La loro importanza storica e culturale si riflette nelle tradizioni, nelle opere d’arte e nelle attività agricole che si svolgono in questa zona. La presenza di vigneti e di piccoli borghi rende gli Asolani un luogo ricco di fascino e di identità. La loro posizione geografica contribuisce a definire il carattere di questa regione.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il gruppo di Colli situati in provincia di Treviso". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Il gruppo di Colli situati in provincia di Treviso nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Asolani

Se la definizione "Il gruppo di Colli situati in provincia di Treviso" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il gruppo di Colli situati in provincia di Treviso" conferma che la soluzione 'Asolani' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Asolani

A Ancona
S Savona
O Otranto
L Livorno
A Ancona
N Napoli
I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il gruppo di Colli situati in provincia di Treviso" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Asolani' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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