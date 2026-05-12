Il gruppo svedese che portò al successo Mamma mia

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Il gruppo svedese che portò al successo Mamma mia' è 'Abba'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ABBA

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Perché la soluzione è Abba? ABBA è un famoso gruppo musicale svedese, noto per aver portato al successo il musical Mamma Mia. La loro musica, caratterizzata da melodie orecchiabili e armonie coinvolgenti, ha conquistato pubblico di tutto il mondo. Gli ABBA sono diventati uno dei gruppi più iconici degli anni Settanta, lasciando un'impronta duratura nel panorama musicale internazionale. Le loro canzoni continuano ad essere amate e ascoltate in molte parti del mondo.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il gruppo svedese che portò al successo Mamma mia". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Il gruppo svedese che portò al successo Mamma mia nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Abba

Quando la definizione "Il gruppo svedese che portò al successo Mamma mia" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il gruppo svedese che portò al successo Mamma mia" conferma che la soluzione 'Abba' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Abba

A Ancona B Bologna B Bologna A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il gruppo svedese che portò al successo Mamma mia" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Abba' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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