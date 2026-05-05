Gruppo di delinquenti

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Gruppo di delinquenti' è 'Masnada'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MASNADA

Perché la soluzione è Masnada? Una masnada si riferisce a un gruppo di delinquenti che agiscono insieme, spesso in modo coordinato per commettere attività illecite. Questo termine richiama l'idea di un insieme di persone che si uniscono con intenti criminali, condividendo obiettivi e strategie. La presenza di una masnada può influenzare negativamente la sicurezza pubblica, creando un clima di paura e insicurezza nelle zone interessate. La loro attività si distingue per la compattezza e l'organizzazione interna.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Gruppo di delinquenti". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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Gruppo di delinquenti nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Masnada

Questa pagina è dedicata alla definizione "Gruppo di delinquenti" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Gruppo di delinquenti" conferma che la soluzione 'Masnada' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Masnada

M Milano A Ancona S Savona N Napoli A Ancona D Domodossola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Gruppo di delinquenti" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Masnada' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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