Un gruppo di case lungo la strada

Home / Soluzioni Cruciverba / Un gruppo di case lungo la strada

La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Un gruppo di case lungo la strada' è 'Centro Abitato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CENTRO ABITATO

Perché la soluzione è Centro Abitato? Un centro abitato è un insieme di case disposte lungo una via principale o più strade, formando un insediamento stabile e riconoscibile. Questa comunità di abitazioni permette alle persone di vivere in prossimità tra loro, facilitando le relazioni sociali e i servizi necessari alla vita quotidiana. La presenza di abitazioni distribuite lungo un percorso definito caratterizza il centro abitato, che può variare per dimensione e importanza. La sua struttura si distingue per l'organizzazione degli edifici lungo le vie principali.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un gruppo di case lungo la strada". La risposta di 13 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Un gruppo di case lungo la strada nei cruciverba: la soluzione di 13 lettere è Centro Abitato

Quando la definizione "Un gruppo di case lungo la strada" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un gruppo di case lungo la strada" conferma che la soluzione 'Centro Abitato' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 13 lettere della soluzione Centro Abitato

C Como E Empoli N Napoli T Torino R Roma O Otranto A Ancona B Bologna I Imola T Torino A Ancona T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un gruppo di case lungo la strada" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Centro Abitato' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Lavorava lungo la stradaLe gobbe lungo la stradaUn albergo lungo la stradaIl gruppo delle canzoni Basket case e MinorityPiccolo gruppo di case