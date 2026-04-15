Si getta nel Tevere alla periferia di Roma

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Si getta nel Tevere alla periferia di Roma' è 'Aniene'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ANIENE

Perché la soluzione è Aniene? L'Aniene è un fiume che si getta nel Tevere alla periferia di Roma, contribuendo al suo afflusso. Origina dall'Appennino centrale e attraversa varie regioni prima di unirsi al grande corso d'acqua cittadino. La sua presenza è fondamentale per l'ecosistema e per la storia della capitale, testimoniando antiche attività umane e naturali. Il suo percorso rappresenta un legame tra le zone collinari e la città, evidenziando il ruolo di questo corso d'acqua.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Si getta nel Tevere alla periferia di Roma". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Si getta nel Tevere alla periferia di Roma nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Aniene

Questa pagina è dedicata alla definizione "Si getta nel Tevere alla periferia di Roma" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Si getta nel Tevere alla periferia di Roma" conferma che la soluzione 'Aniene' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Aniene

A Ancona N Napoli I Imola E Empoli N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Si getta nel Tevere alla periferia di Roma" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Aniene' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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