Vasi che conducono dal cuore alla periferia
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Vasi che conducono dal cuore alla periferia' è 'Arterie'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: ARTERIE
Perché la soluzione è Arterie? Le arterie sono i vasi sanguigni che trasportano il sangue ricco di ossigeno dal cuore verso tutto il corpo. Questi vasi sono fondamentali per assicurare la circolazione sanguigna e la distribuzione di nutrienti e ossigeno ai vari tessuti e organi. La loro parete muscolare spessa permette di resistere alla pressione elevata del sangue pompato dal cuore. Le arterie costituiscono un sistema di collegamento tra il cuore e le zone periferiche del corpo.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Vasi che conducono dal cuore alla periferia". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.
Vasi che conducono dal cuore alla periferia nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Arterie
In presenza della definizione "Vasi che conducono dal cuore alla periferia", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Vasi che conducono dal cuore alla periferia" conferma che la soluzione 'Arterie' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 7 lettere della soluzione Arterie
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Vasi che conducono dal cuore alla periferia" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Arterie' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.
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