Porta il sangue dal cuore alla periferia

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Porta il sangue dal cuore alla periferia' è 'Arteria'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ARTERIA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Porta il sangue dal cuore alla periferia" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Porta il sangue dal cuore alla periferia". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Arteria? L'arteria è un vaso sanguigno che svolge un ruolo fondamentale nel sistema circolatorio, portando il sangue ricco di ossigeno dal cuore verso i tessuti periferici. La sua parete è spessa e resistente, capace di sopportare la pressione elevata generata dalla contrazione cardiaca. Questa caratteristica permette all'arteria di trasportare il sangue in modo efficiente e rapido, assicurando che tutte le parti del corpo ricevano l'apporto necessario di ossigeno e sostanze nutritive.

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Porta il sangue dal cuore alla periferia nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Arteria

Quando la definizione "Porta il sangue dal cuore alla periferia" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Porta il sangue dal cuore alla periferia" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Arteria:

A Ancona R Roma T Torino E Empoli R Roma I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Porta il sangue dal cuore alla periferia" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Permette la circolazione dal centro alla periferia ma non è una strada a scorrimento veloceImportante vaso della cosciaFornisce sangue a vari organi addominaliLa narratrice di Va dove ti porta il cuore e Ascolta la mia voceLa Susanna di Va dove ti porta il cuoreLa Susanna che ha scritto Va dove ti porta il cuoreVersa il sangue nell atrio destro del cuoreArteria che porta il sangue alla testa