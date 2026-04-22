Atleta che si cimenta nella corsa di oltre 40 km

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La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Atleta che si cimenta nella corsa di oltre 40 km' è 'Maratoneta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MARATONETA

Perché la soluzione è Maratoneta? Un maratoneta è una persona che si dedica alla corsa di lunghe distanze, superando i 40 chilometri. Questa competizione richiede resistenza, allenamento intenso e determinazione, poiché la sfida consiste nel mantenere un ritmo costante per un lungo periodo di tempo. La sua preparazione comprende anche aspetti mentali e fisici, fondamentali per affrontare la fatica e le difficoltà della gara. La figura del maratoneta rappresenta l'impegno e la perseveranza in uno degli sport più impegnativi.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Atleta che si cimenta nella corsa di oltre 40 km". La risposta di 10 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Atleta che si cimenta nella corsa di oltre 40 km nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Maratoneta

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Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Maratoneta

M Milano A Ancona R Roma A Ancona T Torino O Otranto N Napoli E Empoli T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Atleta che si cimenta nella corsa di oltre 40 km" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

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