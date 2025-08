Alpinisti legati assieme nei cruciverba: la soluzione è Cordata

Home / Soluzioni Cruciverba / Alpinisti legati assieme

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Alpinisti legati assieme' è 'Cordata'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CORDATA

Curiosità e Significato di Cordata

Vuoi sapere di più su Cordata? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Cordata.

Perché la soluzione è Cordata? Una cordata è un gruppo di alpinisti legati tra loro durante una salita, garantendo sicurezza e supporto reciproco. Questo termine rappresenta anche il concetto di collaborazione e unità nel raggiungere obiettivi comuni. In montagna, la cordata è fondamentale per affrontare terreni difficili e prevenire incidenti. Insomma, un esempio di come lavorare insieme renda più sicuro e efficace ogni cammino.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Alpinisti che avanzano legati assiemeGruppo di alpinisti legati a una stessa funeAssieme al senato forma il parlamentoImpegna gli alpinistiSi tuffano legati

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Cordata

Se ti sei imbattuto nella definizione "Alpinisti legati assieme", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

C Como

O Otranto

R Roma

D Domodossola

A Ancona

T Torino

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A D N E N A T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ANDANTE" ANDANTE

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.