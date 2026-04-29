Gruppo di scalatori uniti assieme

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Gruppo di scalatori uniti assieme' è 'Cordata'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CORDATA

Perché la soluzione è Cordata? La cordata è un insieme di scalatori che si muovono insieme durante un'ascensione, condividendo sforzi e responsabilità. Questo gruppo lavora in modo coordinato per garantire sicurezza e supporto reciproco, affrontando le difficoltà del percorso con collaborazione. La cordata si forma per affrontare pareti e vie impegnative, dove l’unione e la fiducia tra i membri risultano fondamentali. La presenza di una cordata permette di superare ostacoli che da soli sarebbero insormontabili.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Gruppo di scalatori uniti assieme". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Gruppo di scalatori uniti assieme nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Cordata

Quando la definizione "Gruppo di scalatori uniti assieme" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Gruppo di scalatori uniti assieme" conferma che la soluzione 'Cordata' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Cordata

C Como O Otranto R Roma D Domodossola A Ancona T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Gruppo di scalatori uniti assieme" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Cordata' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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