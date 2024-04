La definizione e la soluzione di 6 lettere: Impegna gli alpinisti. ASCESA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Aggettivo

ascesa f sing

femminile di asceso

Sostantivo

ascesa f sing (pl.: ascese)

salita sfiancante (senso figurato) conseguimento di un successo professionale quell'attrice è in grande ascesa definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu il 1621 è l'anno dell'ascesa al trono di Filippo III di Spagna

Voce verbale

ascesa

participio passato femminile singolare di ascendere

Sillabazione

a | scé | sa

Pronuncia

IPA: /a'esa/

Etimologia / Derivazione

(sostantivo) derivazione di ascendere dal latino ascendere , formato da ad- e scandere cioè "salire"

, formato da ad- e cioè "salire" (voce verbale) vedi ascendere

Citazione

Sinonimi

salita, montata, scalata

salita, ascensione, assunzione

( senso figurato ) (dei prezzi, della borsa) rialzo, impennata, balzo

rialzo, impennata, balzo (senso figurato) avanzamento, successo, conquista





Contrari

discesa

( senso figurato ) (dei prezzi, della borsa) caduta, crollo

caduta, crollo (senso figurato) insuccesso, fallimento, declino

Termini correlati