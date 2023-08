Assieme al senato forma il parlamento - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Assieme al senato forma il parlamento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 17 lettere : CAMERA DEI DEPUTATI

Significato/Curiosita : Assieme al senato forma il parlamento

Sull'uso delle fonti. il senato di spagna (in spagnolo senado de españa) è la camera alta del parlamento spagnolo. assieme al congresso dei deputati... All'unità come camera dei deputati del regno di sardegna e che nel 1939 fu soppresso dal fascismo per essere rimpiazzato dalla camera dei fasci e delle... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Assieme al senato forma il parlamento : assieme; senato; forma; parlamento; Sul PC si preme assieme al tasto CTRL; Sta assieme al Trentino; assieme a Dolce nella moda; assieme ai; Mettere tutto assieme ; Appellativo proprio del deputato e del senato re; Il Renato Presidente del senato dal 2008 al 2013; Il Piano architetto e senato re; Il bar della Camera o quello del senato fra; Lo stato USA che elesse Bernie Sanders senato re; Informa zioni e Accoglienza Turistica; Le forma no gli atomi; Opera pittorica forma ta da diversi pannelli; Quelli del latte includono yogurt e forma ggio; Un forma to di dolce come lo strudel; Ospita il parlamento turco; In parlamento quello franco vota a tradimento; Tale è il parlamento greco; Abbandonarono il parlamento dopo il delitto Matteotti; Il palazzo del parlamento inglese;

Cerca altre Definizioni