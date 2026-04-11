Non sono i parenti ma ci sono comunque legati

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Non sono i parenti ma ci sono comunque legati' è 'Amici'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: AMICI

Perché la soluzione è Amici? Gli amici sono persone con cui si condividono momenti di gioia e difficoltà, creando un legame speciale che supera quello dei parenti. Pur non essendo legati da vincoli di sangue, sviluppano un rapporto di fiducia e affetto profondo, diventando una seconda famiglia. La presenza degli amici arricchisce la vita, offrendo supporto e comprensione senza formalità. La loro importanza si manifesta nel modo in cui influenzano positivamente il benessere emotivo di chi li circonda.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Non sono i parenti ma ci sono comunque legati". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Non sono i parenti ma ci sono comunque legati nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Amici

Quando la definizione "Non sono i parenti ma ci sono comunque legati" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Non sono i parenti ma ci sono comunque legati" conferma che la soluzione 'Amici' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Amici

A Ancona M Milano I Imola C Como I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Non sono i parenti ma ci sono comunque legati" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Amici' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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