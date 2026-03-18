Ripiani su cui riposano gli alpinisti durante le scalate
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Ripiani su cui riposano gli alpinisti durante le scalate' è 'Cenge'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: CENGE
Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Ripiani su cui riposano gli alpinisti durante le scalate" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Ripiani su cui riposano gli alpinisti durante le scalate". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.
Perché la soluzione è Cenge? Le cenge sono sporgenze rocciose o ghiacciate che si trovano lungo un percorso di salita in montagna. Questi punti rappresentano delle piattaforme naturali che permettono agli alpinisti di riposarsi, pianificare le mosse successive e verificare le condizioni della parete. La loro posizione strategica le rende fondamentali per la sicurezza e la progressione in ambienti spesso ostili. Le cenge costituiscono quindi delle tappe cruciali durante le escursioni in alta quota.
Ripiani su cui riposano gli alpinisti durante le scalate nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Cenge
In presenza della definizione "Ripiani su cui riposano gli alpinisti durante le scalate", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Ripiani su cui riposano gli alpinisti durante le scalate" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 5 lettere della soluzione Cenge:
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Ripiani su cui riposano gli alpinisti durante le scalate" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
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