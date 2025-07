Gruppo di alpinisti legati a una stessa fune nei cruciverba: la soluzione è Cordata

CORDATA

Curiosità e Significato di Cordata

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Cordata, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Cordata? Una cordata è un gruppo di alpinisti collegati tra loro con una stessa fune, che si muovono insieme in salita o discesa. Questo metodo garantisce sicurezza e coordinazione, permettendo ai membri di aiutarsi e sostenersi a vicenda. La parola simboleggia anche collaborazione e unità, valori fondamentali in ogni avventura in montagna e oltre.

Come si scrive la soluzione Cordata

La definizione "Gruppo di alpinisti legati a una stessa fune" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

C Como

O Otranto

R Roma

D Domodossola

A Ancona

T Torino

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A E C E N T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TENACE" TENACE

