Tassello usato dagli alpinisti

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Tassello usato dagli alpinisti' è 'Spit'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SPIT

Perché la soluzione è Spit? Uno spint è un elemento di fissaggio utilizzato dagli alpinisti per garantire la sicurezza durante le scalate. Si tratta di un tassello inserito nella roccia, progettato per sostenere i moschettoni e le corde. La sua funzione principale è quella di offrire punti di ancoraggio affidabili in ambienti difficili. Gli spiti sono realizzati con materiali resistenti e vengono posizionati strategicamente lungo il percorso. La loro corretta installazione è fondamentale per evitare incidenti sulla parete.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Tassello usato dagli alpinisti". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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Tassello usato dagli alpinisti nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Spit

Per risolvere la definizione "Tassello usato dagli alpinisti", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Tassello usato dagli alpinisti" conferma che la soluzione 'Spit' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Spit

S Savona P Padova I Imola T Torino

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Tassello usato dagli alpinisti" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Spit' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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