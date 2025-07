Alpinisti che avanzano legati assieme nei cruciverba: la soluzione è Cordata

CORDATA

Curiosità e Significato di Cordata

Perché la soluzione è Cordata? Una cordata è un gruppo di alpinisti che si muove uniti, legati da una stessa corda per garantire sicurezza e supporto reciproco durante l’arrampicata. Questo termine rappresenta anche il senso di collaborazione e solidarietà tra persone impegnate in un obiettivo comune. In montagna come nella vita, la forza di una cordata sta nell’unione e nel camminare insieme verso la vetta.

Come si scrive la soluzione Cordata

C Como

O Otranto

R Roma

D Domodossola

A Ancona

T Torino

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O I A N M D C Mostra soluzione



Scopri definizioni su "COMANDI" COMANDI

