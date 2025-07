Giorno festivo cristiano nei cruciverba: la soluzione è Domenica

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Giorno festivo cristiano' è 'Domenica'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DOMENICA

Curiosità e Significato di Domenica

Hai risolto il cruciverba con Domenica? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 8 lettere più frequenti: Domenica.

Perché la soluzione è Domenica? Domenica è il giorno considerato festivo nel cristianesimo perché ricorda la Resurrezione di Gesù, celebrata ogni settimana come giorno di riposo e spiritualità. È il momento ideale per dedicarsi alla famiglia, alla riflessione o al riposo, segnando una pausa dalla routine quotidiana. La domenica rappresenta quindi un'occasione speciale di rinnovamento e di condivisione tra credenti e non.

Come si scrive la soluzione Domenica

Se ti sei imbattuto nella definizione "Giorno festivo cristiano", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

D Domodossola

O Otranto

M Milano

E Empoli

N Napoli

I Imola

C Como

A Ancona

