Il cibo del giorno prima

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Il cibo del giorno prima' è 'Avanzo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: AVANZO

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Perché la soluzione è Avanzo? Un avanzo è il cibo che rimane dopo un pasto e che viene conservato per essere consumato in seguito. Si tratta di una porzione di cibo che non è stata mangiata e che può essere riutilizzata, evitando sprechi. Gli avanzi spesso vengono riscaldati o riadattati in nuove pietanze, offrendo un modo pratico e economico di gestire le risorse alimentari. La presenza di avanzi è comune nelle famiglie e nei ristoranti, rappresentando una risorsa utile per i pasti successivi.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il cibo del giorno prima". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Il cibo del giorno prima nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Avanzo

Quando la definizione "Il cibo del giorno prima" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il cibo del giorno prima" conferma che la soluzione 'Avanzo' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Avanzo

A Ancona V Venezia A Ancona N Napoli Z Zara O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il cibo del giorno prima" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Avanzo' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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