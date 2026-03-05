Fondarono il regno cristiano dei Franchi

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Fondarono il regno cristiano dei Franchi' è 'Merovingi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MEROVINGI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Fondarono il regno cristiano dei Franchi" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Fondarono il regno cristiano dei Franchi". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Merovingi? I Merovingi furono una dinastia che ebbe un ruolo fondamentale nella formazione di un regno cristiano in Europa occidentale. La loro leadership contribuì a consolidare territori e diffondere la religione cristiana tra le popolazioni germaniche e i Romani. Con il passare del tempo, questa famiglia di sovrani stabilì un potere duraturo che avrebbe influenzato la storia del continente per secoli. La loro eredità si riflette nelle strutture e nelle tradizioni che ancora oggi sono visibili.

La definizione "Fondarono il regno cristiano dei Franchi" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Fondarono il regno cristiano dei Franchi" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Merovingi:

M Milano E Empoli R Roma O Otranto V Venezia I Imola N Napoli G Genova I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Fondarono il regno cristiano dei Franchi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

