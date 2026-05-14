Il giorno appena passato

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Il giorno appena passato' è 'Ieri'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: IERI

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Perché la soluzione è Ieri? IERI indica il giorno che si è concluso prima di quello attuale, segnando il passato recente nelle nostre esperienze quotidiane. È il momento che si colloca immediatamente prima di oggi, spesso ricordato per eventi, emozioni o impegni vissuti, e rappresenta un punto di riferimento temporale importante per analizzare ciò che è stato. La parola si utilizza frequentemente nelle conversazioni per parlare di avvenimenti passati, creando un collegamento diretto con il passato immediato.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il giorno appena passato". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Il giorno appena passato nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Ieri

In presenza della definizione "Il giorno appena passato", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il giorno appena passato" conferma che la soluzione 'Ieri' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Ieri

I Imola E Empoli R Roma I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il giorno appena passato" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Ieri' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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