Si suol dire che non fu fatta in un giorno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si suol dire che non fu fatta in un giorno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : ROMA

Significato/Curiosita : Si suol dire che non fu fatta in un giorno

Spiega g.g.belli: «si suol dire agli avari, imperocché la pigna cede a stento il suo frutto, e la tenaglia ritiene fortemente ciò che ha già preso.» trito... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi roma (disambigua). roma (afi: /'roma/, pronuncia[·info]) è la capitale d'italia. inoltre è... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 30 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Si suol dire che non fu fatta in un giorno : suol; dire; fatta; giorno; Porzione di suol o; Piano nel sottosuol o di un edificio; Fuoriuscite di gas dal suol o nei pressi di vulcani; Ci si pulisce la suol a delle scarpe; Trasformano la suol a in nulla; Dispositivo che consente al camionista di udire il clacson di chi lo segue; Vuol dire lo stesso; Si può dire per regista; Il regista che ha dire tto Prêt à Porter; Avere l ardire correre il rischio; Donna soddisfatta ; Per Aristotele indica la sostanza di cui è fatta una cosa; Disfatta sconfitta clamorosa; L effetto di un azione che si ritorce su chi l ha fatta ; fatta appositamente per il sottoscritto; Un giorno feriale; Il quinto giorno della settimana; La lista dei primi e secondi del giorno ; Piace al perdigiorno ; Il trentesimo giorno dalla scomparsa di un defunto;

Cerca altre Definizioni