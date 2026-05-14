Il giorno di votazioni

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La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Il giorno di votazioni' è 'Election Day'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ELECTION DAY

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Perché la soluzione è Election Day? L'ELECTION DAY è il giorno dedicato alle votazioni, durante il quale i cittadini si recano alle urne per esprimere le proprie preferenze politiche. In questa giornata si svolgono le operazioni di scrutinio e di partecipazione democratica, permettendo a ciascun individuo di contribuire alla scelta dei rappresentanti pubblici. È un momento importante per la vita civica di un paese, segnato da un forte senso di partecipazione e responsabilità collettiva. L'ELECTION DAY rappresenta un appuntamento fondamentale nel processo democratico nazionale.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il giorno di votazioni". La risposta di 11 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Il giorno di votazioni nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Election Day

In presenza della definizione "Il giorno di votazioni", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il giorno di votazioni" conferma che la soluzione 'Election Day' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 11 lettere della soluzione Election Day

E Empoli L Livorno E Empoli C Como T Torino I Imola O Otranto N Napoli D Domodossola A Ancona Y Yacht

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il giorno di votazioni" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Election Day' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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