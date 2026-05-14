Il giorno di votazioni
La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Il giorno di votazioni' è 'Election Day'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: ELECTION DAY
Perché la soluzione è Election Day? L'ELECTION DAY è il giorno dedicato alle votazioni, durante il quale i cittadini si recano alle urne per esprimere le proprie preferenze politiche. In questa giornata si svolgono le operazioni di scrutinio e di partecipazione democratica, permettendo a ciascun individuo di contribuire alla scelta dei rappresentanti pubblici. È un momento importante per la vita civica di un paese, segnato da un forte senso di partecipazione e responsabilità collettiva. L'ELECTION DAY rappresenta un appuntamento fondamentale nel processo democratico nazionale.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il giorno di votazioni". La risposta di 11 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.
Il giorno di votazioni nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Election Day
In presenza della definizione "Il giorno di votazioni", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il giorno di votazioni" conferma che la soluzione 'Election Day' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 11 lettere della soluzione Election Day
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il giorno di votazioni" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Election Day' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
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