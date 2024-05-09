Per gli ebrei è festivo

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Per gli ebrei è festivo' è 'Sabato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SABATO

Perché la soluzione è Sabato? Il sabato rappresenta il giorno di riposo e di riflessione per gli ebrei, un momento dedicato alla preghiera, allo studio e al tempo in famiglia. È considerato un periodo sacro che segna la fine della settimana lavorativa, permettendo di staccare dalle attività quotidiane e di dedicarsi alla spiritualità. Durante questo giorno, molte attività sono proibite, e si osservano diverse tradizioni e riti. Il sabato è un momento di pace e di comunione con i propri cari e con Dio.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Per gli ebrei è festivo". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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Per gli ebrei è festivo nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Sabato

In presenza della definizione "Per gli ebrei è festivo", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Per gli ebrei è festivo" conferma che la soluzione 'Sabato' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Sabato

S Savona A Ancona B Bologna A Ancona T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Per gli ebrei è festivo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Sabato' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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