Non festivo nei cruciverba: la soluzione è Feriale

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Non festivo' è 'Feriale'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FERIALE

Curiosità e Significato di "Feriale"

La soluzione Feriale di 7 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Feriale per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Feriale? Non festivo indica un giorno normale, lavorativo, senza eventi o celebrazioni speciali. La parola corretta per descrivere questa condizione è feriale, termine che si riferisce ai giorni della settimana dedicati al lavoro e alle attività quotidiane. Saper distinguere i giorni feriali da quelli festivi è importante per pianificare impegni, lavoro e tempo libero.

Come si scrive la soluzione Feriale

Stai cercando la risposta alla definizione "Non festivo"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

F Firenze

E Empoli

R Roma

I Imola

A Ancona

L Livorno

E Empoli

