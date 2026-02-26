Cristiano asso portoghese della Juventus

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Cristiano asso portoghese della Juventus' è 'Ronaldo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: RONALDO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Cristiano asso portoghese della Juventus" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Cristiano asso portoghese della Juventus". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Ronaldo? Ronaldo, celebre calciatore portoghese, ha lasciato un'impronta indelebile nella storia della Juventus. Dotato di talento straordinario e capacità tecniche eccezionali, ha contribuito in modo decisivo ai successi della squadra, conquistando numerosi trofei e riconoscimenti individuali. La sua presenza in campo ha sempre suscitato entusiasmo tra i tifosi, diventando un simbolo di eccellenza e determinazione. La sua carriera è stata caratterizzata da numerosi record e prestazioni memorabili, che hanno elevato il suo status nel mondo del calcio.

La definizione "Cristiano asso portoghese della Juventus" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Cristiano asso portoghese della Juventus" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Ronaldo:

R Roma O Otranto N Napoli A Ancona L Livorno D Domodossola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Cristiano asso portoghese della Juventus" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

